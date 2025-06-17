Приняты единые требования к формированию внешнего облика областного центра.

Сегодня, 17 июня, состоялся архитектурно-градостроительный совет под председательством губернатора Омской области Виталия Хоценко. Совет рассмотрел ключевые темы, касающиеся развития городской инфраструктуры и совершенствования архитектурного облика Омска. В частности, был согласован дизайн-код Омска. В отличие от градостроительных документов, в которых содержатся требования к возведению домов и инфраструктурных объектов, в дизайн-коде прописаны правила того, как должен выглядеть город.

– Реализация документа станет первым шагом к формированию узнаваемого и целостного облика Омска как современного крупного мегаполиса, – сообщает пресс-служба губернатора и правительства Омской области.

Глава региона на архитектурно-градостроительном совете отметил, дизайн-код устанавливает единые требования к благоустройству территорий общего пользования, при этом обеспечивая стилистическое единство и сохранение уникальной городской среды, а также становится связующим звеном между конкретными проектами и стратегическими документами пространственного развития.

Требования к внешнему облику Омска прописаны по категориям городских пространств, с перечнем улиц с закреплёнными примерами элементов обустройства, которые соответствуют стандартам.

Отдельно на архитектурно-градостроительном совете обсудили благоустройство моста имени 60-летия ВЛКСМ. В рамках капремонта прорабатываются архитектурные и технические решения с установкой декоративных элементов, светильников и флагштоков. Расположенный рядом с «G-Drive Ареной», он и должен выглядеть соответствующе.

– Предложено усилить архитектурный облик моста у Телецентра. Подрядчиком подготавливаются эскизы и просчитываются инженерные решения через призму дизайн-кода Омска, – рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.

Глава региона отметил, что визуальное единство, принципы системности и функциональности должны быть главными в реализации таких замыслов, потому архитектурно-градостроительный совет продолжит работу над этими проектами.