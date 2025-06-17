Омск-Информ
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·Авто

Конкретные адреса не называются.

В четверг, 19 июня, на комитете по вопросам транспортной инфраструктуры в горсовете Омска планируется обсудить установку и обустройство остановочных павильонов.

По данным Управления дорожного хозяйства и благоустройства, в прошлом году обустроено 50 остановок транспорта. При этом сделано 26 остановок с учетом нужд инвалидов и маломобильных групп населения. Еще 44 сооружения появились в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В этом году власти собираются обустроить 44 остановки транспорта. 18 сооружений сделают удобными для инвалидов. Еще 43 павильона оборудуют по нацпроекту.

·Авто

Конкретные адреса не называются.

В четверг, 19 июня, на комитете по вопросам транспортной инфраструктуры в горсовете Омска планируется обсудить установку и обустройство остановочных павильонов.

По данным Управления дорожного хозяйства и благоустройства, в прошлом году обустроено 50 остановок транспорта. При этом сделано 26 остановок с учетом нужд инвалидов и маломобильных групп населения. Еще 44 сооружения появились в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В этом году власти собираются обустроить 44 остановки транспорта. 18 сооружений сделают удобными для инвалидов. Еще 43 павильона оборудуют по нацпроекту.