Омск-Информ
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·Промышленность

Предприятие расположится в Советском округе.
Министерство архитектуры и градостроительства Омска выдало индивидуальному предпринимателю разрешение на строительство нового промышленного объекта. Предприятие, специализирующееся на производстве солода, расположится на улице Заводской, 17, в Советском округе.
Комплекс будет включать в себя основное четырехэтажное здание общей площадью 7620 кв. метров, предназначенное для производственных процессов. Здесь же возведут отдельно стоящую трехэтажную сушильную установку площадью 2562,60 кв. метров и семиступенчатую рабочую башню площадью 1998 кв. метров, оснащенную хранилищем сырья и транспортировочными линиями.
Разрешение на строительство действует до октября 2026 года.
Мария Филимонова
·Промышленность

Предприятие расположится в Советском округе.
Министерство архитектуры и градостроительства Омска выдало индивидуальному предпринимателю разрешение на строительство нового промышленного объекта. Предприятие, специализирующееся на производстве солода, расположится на улице Заводской, 17, в Советском округе.
Комплекс будет включать в себя основное четырехэтажное здание общей площадью 7620 кв. метров, предназначенное для производственных процессов. Здесь же возведут отдельно стоящую трехэтажную сушильную установку площадью 2562,60 кв. метров и семиступенчатую рабочую башню площадью 1998 кв. метров, оснащенную хранилищем сырья и транспортировочными линиями.
Разрешение на строительство действует до октября 2026 года.
Мария Филимонова