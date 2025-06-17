В прошлом сезоне Ягр забил 5 голов и отдал 11 голевых передач.

Знаменитый чешский хоккеист и бывший нападающий «Авангарда» Яромир Ягр сообщил, что в возрасте 53 лет не собирается заканчивать спортивную карьеру. Последние сезоны хоккеист проводит в родном чешском клубе «Кладно».

– Я сказал, что это может быть мой последний год, но теперь не уверен в этом. Все еще люблю игру. Люблю тренироваться. Я не хочу толстеть. Я сейчас немного похудел, сбросил несколько килограммов, так что чувствую себя лучше, мне нравится тренироваться. Я просто делаю это, чтобы быть здоровым, – цитирует Ягра legalbet.ru со ссылкой на эфир NHL on TNT.

В последнем сезоне «ветеран» забил пять голов и сделал 11 голевых передач в 39 играх чешской лиги. Впервые на лед Ягр вышел именно в «Кладно» в 1988 году.

Напомним, Яромир Ягр выступал за омский «Авангард» в 2004–2005 и 2008–2011 годах и помог «ястребам» завоевать Кубок Континента. Он стал любимцем омских любителей хоккея. Последний раз Ягр присутствовал на матче «Авангарда» в качестве зрителя в ноябре 2020 года. Форварда тогда пригласили на матч, посвященный 70-летию омского хоккея, который проходил в Москве.