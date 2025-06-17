На период реконструкции дороги по улице 10 лет Октября ее обслуживанием будут заниматься областные дорожники.

Сегодня, 17 июня, на заседании комитета Омского горсовета по муниципальной собственности депутаты рассмотрели для утверждения на пленарном заседании перечень муниципального имущества, которое в 2026 году предоставляется в безвозмездное пользование.

Речь шла в том числе об автомобильной дороге по улице 10 лет Октября, масштабная реконструкция которой идет поэтапно. Окончание работ запланировано в 2026 году, на это время областные дорожники должны взять на себя обслуживание проезжей части улицы.

Напомним, что работы стартовали в ноябре 2023 года. Реконструкция дорожного объекта подразумевает устройство шестиполосной проезжей части: по три полосы движения в каждом направлении до Окружной дороги и четырехполосной от Окружной дороги. По Сыропятскому тракту – с двумя полосами движения в каждом направлении и центральной разделительной полосой. Запланировано устройство наружного освещения, ливневой канализации, тротуаров, велосипедных дорожек и благоустройство прилегающей территории. Взамен дикорастущей сорной поросли на облагороженных участках высадят декоративные кустарники.

Первый этап реконструкции – от границы Омска до дома № 190 на улице 10 лет Октября, второй этап – от строения № 190 до путепровода.