Владелец обещает выручку в размере 300 тыс. рублей.

На платформе «Авито» размещено объявление о продаже готового бизнеса – продуктового магазина площадью 320 квадратных метров, расположенного на проспекте Мира, 12, рядом с остановкой общественного транспорта «СибАДИ».

По информации продавца, в помещении проведен качественный ремонт, предусмотрены два отдельных входа и просторный цокольный этаж размером 150 квадратных метров. Магазин оснащен собственным производством кухни, укомплектован персоналом, а в цену сделки включены оборудование (стеллажи, холодильники, видеонаблюдение, телевизоры, кассовые аппараты и платежные системы), а также остатки товара.

Продавец гарантирует ежемесячную выручку в размере 300 тыс. рублей и окупаемость через 17 месяцев.

Цена бизнеса составляет 5 млн рублей.