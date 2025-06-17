Мошенницы входили в дома пожилых под предлогом оформления пособий.

Ленинский районный суд Омска завершил рассмотрение уголовного дела против двух местных жительниц, обвиняемых в краже у пожилых людей.

Суд установил, что обвиняемые Герасимова К. И. и Степанова А. Р., выдавая себя за медицинских работников, проникали в дома пенсионеров. Под предлогом оформления пособий на лекарства они тайно похищали деньги у своих жертв. В результате их действий пострадали шесть человек в возрасте от 60 до 80 лет, общий ущерб превысил 300 тысяч рублей.

Исходя из собранных доказательств, суд квалифицировал действия обвиняемых по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (6 эпизодов) и назначил им наказание в виде лишения свободы.

Суд также решил оставить подсудимых под стражей в СИЗО до тех пор, пока приговор не вступит в законную силу. Кроме того, суд обязал подсудимых компенсировать материальный ущерб, причиненный потерпевшим в результате их преступных действий.

Приговор не вступил в законную силу.