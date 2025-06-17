Когда дорожку нормально восстановят, пока не сообщается.

Омичи пожаловались на поломанный тротуар на озере Кирпичка в Старом Кировске. Как сообщают горожане в соцсетях, пару лет назад на благоустроенной террритории разобрали плитку для ремонта коммунальных сетей, а потом починили это место грязью.

– Сначала полился ручеек. Кто-то разобрал плитку, выложил ее стопкой у поликлиники. Потом плитка исчезла, лужа осталась. Затем приехал экскаватор с ремонтниками, разрыли, закрыли и оставили после себя еще стопку плитки и горы грязи. Теперь там уже река воды, но ни одного рабочего нет, – сообщает автор поста.

В водоканале на это ответили, что на этом месте до сих пор требуется ремонт водопровода. Работы планируется провести до конца недели. После этого подрядчик восстановит тротуар.