Омск-Информ
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·Общество

Когда дорожку нормально восстановят, пока не сообщается.
Омичи пожаловались на поломанный тротуар на озере Кирпичка в Старом Кировске. Как сообщают горожане в соцсетях, пару лет назад на благоустроенной террритории разобрали плитку для ремонта коммунальных сетей, а потом починили это место грязью.
– Сначала полился ручеек. Кто-то разобрал плитку, выложил ее стопкой у поликлиники. Потом плитка исчезла, лужа осталась. Затем приехал экскаватор с ремонтниками, разрыли, закрыли и оставили после себя еще стопку плитки и горы грязи. Теперь там уже река воды, но ни одного рабочего нет, – сообщает автор поста.
В водоканале на это ответили, что на этом месте до сих пор требуется ремонт водопровода. Работы планируется провести до конца недели. После этого подрядчик восстановит тротуар.
Андрей Андреев
·Общество

Когда дорожку нормально восстановят, пока не сообщается.
Омичи пожаловались на поломанный тротуар на озере Кирпичка в Старом Кировске. Как сообщают горожане в соцсетях, пару лет назад на благоустроенной террритории разобрали плитку для ремонта коммунальных сетей, а потом починили это место грязью.
– Сначала полился ручеек. Кто-то разобрал плитку, выложил ее стопкой у поликлиники. Потом плитка исчезла, лужа осталась. Затем приехал экскаватор с ремонтниками, разрыли, закрыли и оставили после себя еще стопку плитки и горы грязи. Теперь там уже река воды, но ни одного рабочего нет, – сообщает автор поста.
В водоканале на это ответили, что на этом месте до сих пор требуется ремонт водопровода. Работы планируется провести до конца недели. После этого подрядчик восстановит тротуар.
Андрей Андреев