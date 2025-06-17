Его поймали на взятке и оштрафовали.

Первомайский районный суд Омска вынес приговор студенту. Парня признали виновным в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Как сообщает прокуратура, в сентябре 2022 года студент через посредника передал 12 тыс. рублей преподавателю. За эти деньги преподаватель должен был поставить парню хорошую оценку за экзамен.

В суде студент вину отрицал, заявляя, что и сам мог сдать экзамен. Преподаватель также отрицал факт взятки.

Однако суд они убедить не смогли. Студента оштрафовали на 250 тыс. рублей. Сумму взятки конфискуют в доход государства.