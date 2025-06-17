Омск-Информ
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·Происшествия

Дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.

Вчера, 16 июня, в Муромцевском районе Омской области произошло возгорание в деревянном доме. Пожар начался в 13:42 и охватил площадь в 56 квадратных метров.

Для ликвидации пожара были направлены 7 специалистов МЧС России и использованы 3 единицы техники. Потушить открытое горение удалось только к 14:26. 

Пострадавших в результате пожара не было благодаря соседу, который помог выбраться из горящего здания троим детям до приезда пожарных.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.

Алексей Новиков
·Происшествия

Дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.

Вчера, 16 июня, в Муромцевском районе Омской области произошло возгорание в деревянном доме. Пожар начался в 13:42 и охватил площадь в 56 квадратных метров.

Для ликвидации пожара были направлены 7 специалистов МЧС России и использованы 3 единицы техники. Потушить открытое горение удалось только к 14:26. 

Пострадавших в результате пожара не было благодаря соседу, который помог выбраться из горящего здания троим детям до приезда пожарных.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.

Алексей Новиков