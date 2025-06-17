Ущерб составил более 47 миллионов рублей.

Омские силовики заявили о завершении расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

По данным следствия, в 2022–2023 годах директор Некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» действовал вопреки интересам фонда и участников строительства. Вместо того чтобы защищать их права, он организовал оплату плохо выполненных работ по подготовке документов для завершения строительства многоквартирных домов.

Кроме того, он не контролировал работу подрядчиков и не следил за своевременным обновлением проектной документации во время строительства. Из-за этих действий строительство пяти домов затянулось, а права дольщиков были нарушены. Кроме того, причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей.

В ходе расследования допрошены свыше 160 человек, проведены осмотры объектов, обыски, экспертизы. Сейчас материалы дела составляют 25 томов. После ознакомления обвиняемого с делом его передадут в суд.

В данный момент идут все предусмотренные законом действия по делу. Как только обвиняемый и его защитник ознакомятся с материалами, решат, отправлять ли дело в суд.

Отдельно продолжается расследование по ст. 293 УК РФ («Халатность») должностных лиц Минстроя Омской области, которые тоже нарушили права участников долевого строительства. По этому делу уже принимаются меры для восстановления прав пострадавших.