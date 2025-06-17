Омск-Информ
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·Общество

Животное в одном из домовладений заразилось бешенством.
На минувшей неделе вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков подписал указ о карантине в деревне Вишневке Нижнеомского района. Документ власти опубликовали вчера.
Дело в том, что в деревне образовался очаг бешентсва. В радиусе 500 метров от того дома, где нашли зараженное животное, запретили лечить восприимчивых животных, ввозить и вывозить их, пускать на территорию посторонних, снимать шкуры с трупов и проводить ярмарки. Карантин продлится до 9 августа.
Отметим, что бешенство поражает клетки нервной системы и головного мозга человека. Без лечения вероятность смерти практически 100 %. Человек может не прожить и недели. В 2023 году в Омской области был один смертельный случай.
Андрей Андреев
·Общество

Животное в одном из домовладений заразилось бешенством.
На минувшей неделе вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков подписал указ о карантине в деревне Вишневке Нижнеомского района. Документ власти опубликовали вчера.
Дело в том, что в деревне образовался очаг бешентсва. В радиусе 500 метров от того дома, где нашли зараженное животное, запретили лечить восприимчивых животных, ввозить и вывозить их, пускать на территорию посторонних, снимать шкуры с трупов и проводить ярмарки. Карантин продлится до 9 августа.
Отметим, что бешенство поражает клетки нервной системы и головного мозга человека. Без лечения вероятность смерти практически 100 %. Человек может не прожить и недели. В 2023 году в Омской области был один смертельный случай.
Андрей Андреев