Омск-Информ
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·Общество

Температура до +34 °C, местами дожди, град и порывистый ветер.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 17 июня, в Омской области установится жаркая погода. Температура воздуха днем составит от +29 до +34 °C.

Переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, грозы и даже град.

Ветер преимущественно южный и юго-западный, 7–12 м/с, в отдельных районах порывы могут усиливаться до 15–20 м/с.

Атмосферное давление будет падать.

Алексей Новиков
·Общество

Температура до +34 °C, местами дожди, град и порывистый ветер.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 17 июня, в Омской области установится жаркая погода. Температура воздуха днем составит от +29 до +34 °C.

Переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, грозы и даже град.

Ветер преимущественно южный и юго-западный, 7–12 м/с, в отдельных районах порывы могут усиливаться до 15–20 м/с.

Атмосферное давление будет падать.

Алексей Новиков