В результате ДТП одна из машин перевернулась и оказалась в кювете.

В Большереченском районе Омской области проводится проверка по факту ДТП, произошедшего сегодня на трассе Омск – Тара.

Как сообщили в ОМВД России по Большереченскому району, около 15:30 на 205-м километре трассы водитель автомобиля «Лада Самара», 1984 года рождения, без прав, врезался в ВАЗ-2110. От удара машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии пострадали пассажиры – женщина и девочка. Обе были доставлены в медицинское учреждение. Их личности устанавливаются.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.

Напомним, что вчера в аварии с автобусом погиб мотоциклист.