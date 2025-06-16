В результате ДТП одна из машин перевернулась и оказалась в кювете.
В Большереченском районе Омской области проводится проверка по факту ДТП, произошедшего сегодня на трассе Омск – Тара.
Как сообщили в ОМВД России по Большереченскому району, около 15:30 на 205-м километре трассы водитель автомобиля «Лада Самара», 1984 года рождения, без прав, врезался в ВАЗ-2110. От удара машина съехала в кювет и опрокинулась.
В результате аварии пострадали пассажиры – женщина и девочка. Обе были доставлены в медицинское учреждение. Их личности устанавливаются.
Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.
Напомним, что вчера в аварии с автобусом погиб мотоциклист.