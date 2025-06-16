Сотрудникам полиции пришлось применить силу.

Вчера вечером, 15 июня, дежурные госавтоинспекторы остановили машину «Грейт-Вол» на окраине Нефтяников. Водитель отказался предъявлять документы и покидать салон авто, после чего резко увеличил скорость и попытался скрыться.

Патрульная машина незамедлительно начала преследование нарушителя. Через некоторое время водитель был вынужден остановить машину. Поскольку задержанный проявлял признаки агрессивного поведения, в соответствии с законом «О полиции» стражи правопорядка применили физическую силу и надели на него наручники.

Нарушителем оказался 63-летний омич. Мужчина категорически отказался пройти медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в организме. По его словам в видео, предоставленным полицией, у него нет на это времени.

Судом было открыто административное производство по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»).

Мировой судья назначил нарушителю наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.