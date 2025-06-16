Омск-Информ
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·Общество

Неприятные запахи ощущаются по всему городу.
С вечера воскресенья, 15 июня, в Омске действовал режим НМУ первой степени опасности. Омичи, живущие поблизости от крупных предприятий, буквально сразу ощутили ухудшение качества воздуха.
– В Нефтяниках всю ночь воняло химозой. Вот вам и свежий воздух после дождя, – комментирует омич в паблике «Дыши! Омск» соцсети «ВКонтакте».
– А мы на Тюленина вообще забыли, как пахнет чистый воздух... – пишет другая пользовательница.
Неприятные запахи ощущались и в других районах города.
– Жуткая вонь на 24-й Северной. По запаху – словно отравой от крыс воняет, – рассказал местный житель.
Тем временем, согласно прогнозам метеорологов, уже сегодня содержание загрязнителей в атмосфере должно снизиться. В последующие дни, с 17 по 19 июня, ожидаются благоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ.
Мария Филимонова
·Общество

Неприятные запахи ощущаются по всему городу.
С вечера воскресенья, 15 июня, в Омске действовал режим НМУ первой степени опасности. Омичи, живущие поблизости от крупных предприятий, буквально сразу ощутили ухудшение качества воздуха.
– В Нефтяниках всю ночь воняло химозой. Вот вам и свежий воздух после дождя, – комментирует омич в паблике «Дыши! Омск» соцсети «ВКонтакте».
– А мы на Тюленина вообще забыли, как пахнет чистый воздух... – пишет другая пользовательница.
Неприятные запахи ощущались и в других районах города.
– Жуткая вонь на 24-й Северной. По запаху – словно отравой от крыс воняет, – рассказал местный житель.
Тем временем, согласно прогнозам метеорологов, уже сегодня содержание загрязнителей в атмосфере должно снизиться. В последующие дни, с 17 по 19 июня, ожидаются благоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ.
Мария Филимонова