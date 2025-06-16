Путеводитель по миру литературы от Александры Макаровой заказывают от Владивостока до Санкт-Петербурга.

Несмотря на расхожее выражение, что книги сегодня мало кто читает, в Омске успешно реализуется проект «Книжный клуб с Сашей М.». Его организатор и ведущая, книжный блогер Александра Макарова не стала ограничиваться обсуждением литературы на странице клуба в VK, а собрала библиофилов оффлайн в уютной обстановке. Встречи клуба проводятся регулярно, причем темами для дискуссий становятся не только литературные новинки, но и классические, а также редкие книги «не для всех».

Недавно в жизни создателя клуба Александры Макаровой произошло сразу два значимых события, тесно связанных между собой. Вышел в свет авторский путеводитель по миру литературы «Много букв о книгах» – сборник кратких рецензий Александры Макаровой на произведения писателей со всего мира, причем из разных эпох. В одном разделе соседствуют, к примеру, рецензии на книги Достоевского и Захара Прилепина, в другом – Евгения Водолазкина и Стейнбека, в третьем – Эдуарда Лимонова, Дины Рубиной и Корнея Чуковского. Всего в сборнике около 250 рецензий на литературу, что отражалось в блоге. А книжный блог Александры Макаровой получил высокую оценку жюри престижной литературной премии «Гипертекст» имени А. Б. Чаковского.

Александра Макарова рассказала обозревателю РИА «Омск-информ» о том, как оказаться в Центральном доме литераторов и уйти оттуда с деньгами, зачем она ввязалась в книгоиздание при баснословно высоких ценах на бумагу и типографские услуги. А также о странной политике книжных магазинов и не всегда обоснованной цензуре, вводимой нашими политиками.

– Саша, как вы узнали о премии «Гипертекст» и сумели ее выиграть?

– Уже не помню, как я на наткнулась на сообщение о премии. Обычно литературные премии – для писателей и поэтов, иногда для молодых авторов. А тут увидела номинацию «Литературный блогер» литературной премии «Гипертекст». Учредителем премии выступает старейшее периодическое издание страны – «Литературная газета» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Премия присуждается прозаикам, поэтам и переводчикам уже третий сезон. А номинация «Литературный блогер» добавилась впервые в этом сезоне. Решила попробовать. Подала заявку еще прошлой осенью, о чем благополучно забыла. Поэтому было неожиданностью увидеть свое имя в лонг-листе премии. Это уже стало неким внутренним достижением, потому что книжных блогеров просто миллион!

А когда еще и в шорт-лист попала, то очень удивилась. Особо даже не надеялась, что в итоге окажусь в пятерке победителей. Я же не профессиональный критик и даже не филолог. А среди тех, кто попал в шорт-лист, в основном люди, пишущие для каких-то специализированных изданий. Те, кто находится в определенной окололитературной тусовке.

Я-то не в тусовке. Для меня «Книжный клуб с Сашей М.» – это что-то легкое, ближе к увлечению. Родилось из того, что я писала «в стол» или для своих подруг, предлагая им прочитать ту или иную книгу.

– Как проходило вручение премии?

– Церемония вручения премии «Гипертекст» прошла в Центральном доме литераторов на Большой Никитской. Рада, что посчастливилось побывать в этом легендарном месте, о котором знала в основном по художественным произведениям. Там было много известных людей. В том числе писатель, поэт, историк, член жюри Игорь Волгин, который много лет вел ток-шоу «Игра в бисер» на канале «Культура», поэты Анна Долгарева, Игорь Караулов, Юрий Кублановский, Влад Маленко. Если судить только по этим именам, понятно, что у события был патриотический уклон.

…Еще до начала церемонии мы поднялись на второй этаж, и ко мне начали подходить незнакомые люди. Здоровались, говорили, что болели за меня. Я впервые в ЦДЛ, и какие-то люди говорят такое! Конечно, было и приятно, и очень волнительно. На столь серьезное мероприятие попала впервые и рада этому новому опыту.

– Размер премии не секрет, а кто оплачивал поездку?

– Перелет и ночь в гостинице оплачивали организаторы премии. Правда, летали мы вдвоем и останавливались в другом месте. Размер премии писателям и поэтам – 500 тысяч рублей, блогерам – 200 тысяч. Впервые я заработала деньги за чтение книжек!

– Когда в моду вошли электронные букридеры, многие массово освободили шкафы от бумажных книг. Сейчас снова печатные издания стали цениться, в том числе в качестве подарка, а отдельные издательства даже специализируются на коллекционных книгах. По вашим ощущениям, какие перспективы у печатных изданий, которые, к сожалению, становятся все более дорогим удовольствием?

– Вижу, что люди возвращаются к бумаге, и даже те, у кого есть «электронка», какую-то часть книг все-таки покупают в печатном варианте. Сама в основном читаю электронные версии, но если мне автор понравился, то приобретаю его книги в бумажном виде. Люди «наелись» и устали от гаджетов, хочется чего-то поживей. Когда можно пощупать, понюхать, кинестетика чтобы присутствовала. Но не думаю, что бумажные издания вернутся к такой же массовости, как 40 лет назад. Также не скажу, что печатные книги останутся только для избранных и/или думающих. Мы видим, какого рода литературу выкладывают крупные книжные магазины на «золотые полки». Фэнтези, комиксы, детективы, популярная психология, а нужную книгу серьезного автора иногда можно отыскать лишь в самом дальнем углу.

По аналогии с театром, которому с развитием прогресса обещали скорую смерть, но, к счастью, этого не произошло, думаю, бумажные книги еще долго будут востребованы.

– Плюс ко всему – бумажный носитель, как оказалось, довольно надежный и независимый. Поэтому плавно переходим к вашей новой книге, которую вы получили в мае. 400 страниц, 250 рецензий, 500 экземпляров. Как долго вы ее готовили, вынашивали и чем она отличается от первой вашей книги?

– К изданию первой книги, которая вышла в 2018 году, я вообще не имела отношения, можно сказать. Писала и публиковала рецензии «ВКонтакте», а когда муж предлагал собрать их в одну книгу, то даже не смотрела в ту сторону. Потому что книги, как я считала, издают серьезные писатели. Когда уезжала с детьми в деревню отдыхать, муж собрал из моих рецензий книгу, подготовил ее сам, отдал в печать. Когда мы вернулись в конце лета, на мой день рождения привез в ресторан готовый тираж моей книги в качестве подарка. Конечно, это был и шок, и очень приятно. Тираж в 200 экземпляров быстро разошелся по своим. Спустя какое-то время люди начали спрашивать: когда вторая книга будет?

Мне захотелось сгруппировать рецензии по темам, чтобы человек, у которого есть задача прочитать что-то определенное или уловить настроение соответствующее, смог бы быстро сориентироваться и найти что-то для себя. Например, есть раздел «Книги для отпуска», «Добрые книги», «Духоподъемная литература», «Книги о взрослении», «Книги, поднимающие экзистенциальные вопросы», «Сказки для взрослых», «Книги-путешествия» и так далее. Всего 40 тематических разделов. Формирование разделов было очень трудоемким, но при этом увлекательным процессом.

Задумала книгу в таком формате года два назад. Понадобилось время, чтобы подсобрать денег, найти подходящую типографию. Сначала уже почти заключили договор с одним питерским изданием, но у них резко, почти в два раза, поднялись цены. В результате книгу отпечатали в омской типографии «Золотой тираж». Результатом довольна.

– Какие чувства вы испытываете, когда держите в руках бумажную книгу со своим именем на обложке?

– Сначала было напряжение, перечитывала со страхом – а не осталось ли каких-нибудь косяков? Мы столько раз ее доверстывали, уже вот перед самой сдачей в печать находила какие-то ошибки, заменяли слова неточные. И когда я увидела, что вроде явных ошибок нет, то, конечно, вау! Чувства только радостные!

– Вашу книгу можно найти в библиотеках?

– Конечно, помимо передачи обязательных экземпляров, омские библиотеки купили 20 штук.

– Расскажите о дистрибуции вашей книги.

– Задача продать – очень непростая. Магазины делают слишком большую накрутку. Пока реализую через свои страницы в соцсетях по себестоимости, чтобы окупить затраты на печать. Не скажу, что тираж расходится мгновенно. Конечно, распространяется среди моих подписчиков, не только омичей. Уже отправила заказы по почте во Владивосток, Псков, Тюмень, Москву, Питер, Ханты-Мансийск и другие города. То есть по России книга расходится тоже неплохо.

– Путеводители по миру литературы на самом деле очень даже нужны. Сейчас великая масса предложений и довольно трудно ориентироваться в огромном количестве издаваемой литературы. А в книжных магазинах особо не помогут, скорее наоборот. Что, на ваш взгляд, можно сделать с политикой продавцов книг?

– У книжных магазинов свои коммерческие цели, поэтому они вынужденно предлагают разную литературную «жвачку», ее хорошо покупают. Конечно, хотелось бы видеть серьезных авторов побольше и поближе. Наверное, какая-то должна быть субсидированная история, иначе этот порочный круг не разорвать. Продают, что лучше читают, а покупают больше то, что лучше преподносится.

Но даже не это самое страшное. Как-то в небольшом магазине в Новосибирске спросила книгу Захара Прилепина «Собаки и другие люди». А мне говорят, что Прилепина они не любят и принципиально его не продают. Зато у них стояла куча книг иноагентов, вот прямо уже запрещенные имена. И у меня вопрос тогда: «Ребята, а зачем вы так с огнем-то играете?».

На мой взгляд, там реально стояла вредная литература, разлагающая мозг. Например, Михаил Шишкин, который просто пышет ненавистью ко всему русскому. Впервые, еще до 2014 года, я прочитала Шишкина, живущего полжизни в Швейцарии, но истово пишущего о России. Этот писатель великолепно владеет русским языком, у него такая изысканность, такая метафоричность. Пока читаешь – наслаждаешься. Но потом обнаруживаешь у себя мысль, что все, что он пишет о России, о русских людях, буквально все – с гнилым привкусом. Вот если он пишет о тюрьме, то обязательно там кого-то опустили. Если он пишет о материнстве и детстве, то обязательно какая-нибудь мать жутко обращается со своим ребенком. То есть все становится патологией. Причем облечено в очень красивую «кружевную» оболочку.

Я после Шишкина вынуждена была «лечиться» нормальной русской литературой. А книжные магазины любят вот такое. И забиты вот таким многие «золотые полки».

– А как вы относитесь к возрастному цензу на книги и запрету на определенную лексику? Самый читающий возраст всегда был лет 12–18, хотя сейчас многие подростки вообще не любят книги, а еще столько нормальной литературы читать теперь рекомендуют попозже, когда вообще уже будет не до того. Не перегибают ли законодатели?

– Трудно сказать, зачем это делается. Хотя если кто-то что-то хочет прочитать, то «запретный плод» только стимулирует интерес.

А список запрещенных слов в очередной раз на днях расширился. Это значит, что еще больше изданий будут продаваться в защитной пленке. Думаю, что не то и не там надо запрещать. Потому что выходишь на детскую площадку, и пятилетний ребенок все запрещенные слова тебе скажет и еще сверху накидает, какие и не слышал никогда.

Запреты похожи на какую-то игру в цензуру, непонятную. У меня бывают на книжном клубе вопросы про мат в литературе, про сексуальные сцены. Допустимо ли это? И я против ханжества в этом смысле. На одном из последних клубов девушка говорит: «Считаю, что литература должна быть приличной, там не должно быть этого».

И тут вопрос тогда: если это в жизни есть, а литература же отражение жизни. Разве можно, а главное нужно выхолащивать все и показывать только красивую картинку?

– И, завершая наш разговор, скажите, электронная версия «Много букв о книгах» будет?

– Думаю, да. Хотя это же путеводитель, и его проще и удобнее читать именно в печатном виде. Если тираж разойдется хорошо и быстро, можно будет допечатать еще.

Фото: личный архив Александры Макаровой.