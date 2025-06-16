Три округа будут греть воду, чтобы помыться.
На две недели без горячего водоснабжения останутся абоненты ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5, график отключений публикует ресурсоснабжающая организация.
С 17 по 30 июня 2025 года без горячей воды останется около 1470 объектов в Центральном, Ленинском, Октябрьском округах. Коснется это жителей домов по улицам Масленникова, Маяковского, Декабристов, Лермонтова, Маршала Жукова, Чайковского, Труда,Куйбышева, Красных Зорь, Учебная, Пушкина, Богдана Хмельницкого, 20 лет РККА, Серова, Иртышская Набережная и т.д.
Напомним, что горячую воду летом отключают для плановых профилактических работ.