Похитительница украла 55 тыс. рублей.
В отдел полиции № 10 города Омска обратился 25-летний мужчина с заявлением о краже крупной денежной суммы. Потерпевший пояснил, что инцидент произошел в ресторане на улице Гагарина, куда он пришел с другом.
Расследуя преступление, оперативники быстро собрали необходимые сведения. Оказалось, что деньги украла посетительница ресторана, одетая в яркое красное платье, когда мужчина на несколько минут вышел с приятелем на улицу, оставив личные вещи без присмотра. Воспользовавшись отсутствием внимания окружающих, злоумышленница подошла к барной стойке, осмотрелась, а затем вытащила 55 тыс. рублей из сумки заявителя и скрылась с места происшествия.
Установив личность преступницы, сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемую – ею оказалась 45-летняя жительница Центрального округа. Большинство украденных денег удалось возвратить владельцу, хотя женщина успела потратить 10 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».