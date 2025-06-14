Омск-Информ
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·Общество

Он не возвращается домой уже больше двух часов.
В Омске пропал 9-летний Лев Смагин. Как сообщает полиция, сегодня около 17:00 он ушел из дома в 4-м Новоселовском переулке и не вернулся.
Приметы мальчика: рост 132 см, худощавое телосложение. Был одет в белую футболку с изображением панды (рукава салатового цвета), синие шорты, желтые парусинки, голубую кепку.
Тех, кто видел мальчика, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 79-36-03, 79-22-00 или 102. Обновлено в 21:11
Мальчик нашелся. Как сообщают полицейские, прохожие заметили его в районе 11-й Рабочей и сообщили. Скоро ребенка передадут родителям. 
1104
·Общество

Он не возвращается домой уже больше двух часов.
В Омске пропал 9-летний Лев Смагин. Как сообщает полиция, сегодня около 17:00 он ушел из дома в 4-м Новоселовском переулке и не вернулся.
Приметы мальчика: рост 132 см, худощавое телосложение. Был одет в белую футболку с изображением панды (рукава салатового цвета), синие шорты, желтые парусинки, голубую кепку.
Тех, кто видел мальчика, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 79-36-03, 79-22-00 или 102. Обновлено в 21:11
Мальчик нашелся. Как сообщают полицейские, прохожие заметили его в районе 11-й Рабочей и сообщили. Скоро ребенка передадут родителям. 
1104