Все возникшие в холода вопросы чиновники собираются отработать.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко рассказал, как продвигается подготовка к отопительному сезону. Сегодня он провел совещание с руководителями Ростехнадзора, районов, администрации города и ресурсоснабжающих организаций.

– В повестке – межотопительный период и ремонтная кампания. За небольшой срок необходимо отработать все возникшие минувшей зимой вопросы и провести запланированные мероприятия по модернизации жилищно-коммунального комплекса, – отметил Шнипко.

На подготовку к отопительному сезону районам Омской области выделили средства. За 231,6 млн рублей в пяти районах установят новое оборудование.

В Кормиловке и Александровке Шербакульского района появится 7 новых газовых котельных, в селе Добровольск Русско-Полянского района поставят угольную котельную и т. д.