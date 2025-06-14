Омск-Информ
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·Общество

Местами будет ненастно.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области будет тепло, но облачно. Температура воздуха достигнет +26...+31 градуса. Однако местами в регионе ожидаются кратковременный дождь, гроза и даже град. Ветер достигнет 16–21 м/с.
В Омске будет до +26 градусов. Также возможны кратковременные дожди. В городе ветер будет несильным.
Андрей Андреев
·Общество

Местами будет ненастно.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области будет тепло, но облачно. Температура воздуха достигнет +26...+31 градуса. Однако местами в регионе ожидаются кратковременный дождь, гроза и даже град. Ветер достигнет 16–21 м/с.
В Омске будет до +26 градусов. Также возможны кратковременные дожди. В городе ветер будет несильным.
Андрей Андреев