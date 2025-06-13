Более 900 специалистов и резервные генераторы приведены в готовность для предотвращения сбоев электроснабжения.

В Омской области прогнозируют сильный ветер с порывами до 25 м/с и выше. Из-за этого «Омскэнерго» перевело свои службы на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы быстро устранить возможные сбои и не допустить отключения важных объектов, «Омскэнерго» подготовило 214 аварийных бригад – это 909 специалистов и 264 машины. На случай серьезных неполадок также готовы 32 резервных генератора мощностью более 30 кВт каждый.

Энергетики призывают жителей региона соблюдать меры предосторожности. В частности, нельзя приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на 8 метров и тем более пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение.

Информацию о нарушениях в работе электросетей можно сообщить на бесплатную круглосуточную «Светлую линию»: 8-800-220-0-220, 220.