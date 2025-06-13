Современные системы безопасности установят до 1 сентября в учреждениях, где идет капремонт.

В школах и детских садах Омской области, где в настоящее время проводится капитальный ремонт, установят новое оборудование для обеспечения безопасности. По распоряжению губернатора Омской области Виталия Хоценко на эти цели выделено более 28 миллионов рублей. Средства направлены в Омск и 12 сельских районов региона. Помимо этого, область профинансирует летний отдых детей в палаточных лагерях.

– В летний период будут функционировать 26 палаточных лагерей, в которых отдохнут около 4 тысяч ребят. Средства распределены 24 сельским муниципальным образованиям и областной столице, – отметил губернатор.

Необходимые средства уже предусмотрены в региональном бюджете. В палаточных лагерях этим летом примут детей как из сел, так и из города, а монтаж новых систем охраны в ремонтируемых школах и детсадах планируют завершить до начала учебного года.