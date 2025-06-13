Турнир не проводили с 2019 года.

Российские хоккеисты вновь выйдут на лед против команд Канадской хоккейной лиги (CHL) впервые с 2019 года. В составе российских юниоров сыграет воспитанник хоккейной академии «Авангард» Владимир Мозжухин. Об этом, как передает RG, сообщил гендиректор агентства Gold Star Hockey Дэн Мильштейн.

С 14 по 19 июня в Торонто и Шарлоттауне пройдут матчи между российскими хоккеистами и командами из Канады. Эти игры станут первыми за последние шесть лет.

В сборную России вошли в основном хоккеисты 2008–2009 годов рождения, представляющие систему ЦСКА, а также молодые игроки из «Локомотива», «Сибири», «Торпедо», «Авангарда» и «Трактора». Руководит командой главный тренер Михаил Деев. Все спортсмены являются клиентами агентства Gold Star Hockey, которое и организовало эту поездку.

– Это очень сильная и талантливая команда. Я бы особенно рекомендовал понаблюдать за защитником Владимиром Штырхуновым. У него есть потенциал стать одним из величайших защитников России, – рассказал Мильштейн.

Кроме того, за команду OHL выступят Эли Твердовский и Алекс Кулёмин – сыновья известных российских хоккеистов Олега Твердовского и Николая Кулёмина.

Серия игр между сборной России и командами Канадской хоккейной лиги проходила на регулярной основе с 2003 по 2019 год.