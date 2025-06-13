Омичку убедили, что ей грозит уголовная ответственность, и она оформила кредиты, потратила мамины деньги и заняла у молодого человека.

В полицию обратилась 21-летняя первокурсница юридического факультета одного из омских вузов, которая стала жертвой телефонных аферистов. Всего за месяц она перевела почти 2 миллиона рублей на «безопасный счет», следуя указаниям неизвестных.

Как установили полицейские, сначала девушке позвонили якобы из «сортировочного центра Почты России» и сообщили о поступившем на ее имя письме. Поскольку она действительно ожидала посылку от родственницы из Германии, то без подозрений передала звонившему адрес своей электронной почты. Вскоре ей пришло уже другое сообщение - неизвестные сообщили, что ее аккаунт на «Госуслугах» якобы взломан, а личные данные украдены и теперь доступны мошенникам, которые могут воспользоваться ее банковскими счетами.

Опасаясь последствий, девушка без раздумий выполнила инструкции мошенников. Сначала она сняла со своего счета 700 тысяч рублей - это были деньги, оставшиеся после продажи квартиры ее прабабушки. По указанию аферистов она установила на телефон специальное приложение и перевела всю сумму на так называемый «безопасный счет». Затем оформила несколько кредитных карт и перечислила мошенникам еще 397 тысяч рублей, чтобы якобы погасить автокредит на 3,7 миллиона, оформленный на ее имя. Чтобы увеличить свои шансы на одобрение новых займов, омичка пошла дальше: перевела себе на карту средства матери без ее ведома, а также заняла 440 тысяч рублей у своего молодого человека - все эти деньги также ушли мошенникам.

Все финансовые операции, направленные на «сохранение семейного капитала», девушка выполняла под давлением. Аферисты убедили ее, что за разглашение конфиденциальных данных ей грозит уголовная ответственность.

О том, что стала жертвой обмана, девушка поняла лишь после разговора с матерью, которая настояла на том, что нужно немедленно обратиться в полицию. В результате в отделе полиции № 1 УМВД России по городу Омску по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».