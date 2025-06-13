МЧС предупреждает о возможных опасностях и призывает омичей быть внимательными на улицах.

По информации Обь-Иртышского УГМС, во второй половине дня 13 июня, а также в течение 14 и 15 июня в отдельных районах Омской области прогнозируются ливневые дожди, грозы, шквалистый ветер с порывами до 21 м/с. Также возможен град.

МЧС России призывает граждан соблюдать осторожность в период непогоды. В сильный ветер не стоит находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи и рекламными щитами. Также не рекомендуется парковать автомобили вблизи объектов, которые могут упасть. Пешеходам следует быть предельно внимательными на улице и по возможности обходить места, где есть слабо закрепленные конструкции или другие потенциальные опасности.