Народный артист России и его группа «Любэ» сегодня вечером выступят на площади Победы.

Сегодня, в День России, в Омск прибыл уникальный военно-исторический поезд Минобороны РФ. На передвижной выставке собраны образцы оружия, техники и другие экспонаты, рассказывающие о подвигах советских воинов в Великой Отечественной войне и героизме российских солдат в ходе специальной военной операции.

К патриотической акции присоединился лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Он заявил, что молодежи важно показывать не только образцы новейшего российского вооружения, но и трофейную технику из зоны СВО.

– Люди должны увидеть, что натовская техника так же прекрасно горит, как и немецкие танки в годы Великой Отечественной войны. Очень важно осознавать, что победа будет за нами, – отметил народный артист РФ Николай Расторгуев.

За личные заслуги в оказании содействия бойцам он удостоен медали Минобороны РФ «За помощь и милосердие». Заслуженную награду артисту вручил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Вечером группа «Любэ» даст бесплатный концерт на площади Победы в центре Омска. Начало в 21.00.