Изменения вызваны проведением ремонтных работ на путях.

АО «Омск-пригород» сообщает об изменении расписания пригородных поездов. Оно вызвано проведением ремонтных работ и продлится около трех месяцев.

Так, с 17 июня по 31 августа электропоезд № 6666 Омск – Калачинская будет отправляться со станции Омск в 10:35 (на 5 минут раньше), а прибывать на станцию Калачинская в 12:23 (на 4 минуты позже).

Другое изменение коснется электропоезда № 6556 Называевская – Московка. С 17 июня по 14 сентября отправление со станции Называевская будет осуществляться в 13:35 (на 9 минут раньше). До станции Кочковатский электричка пойдет согласно измененному расписанию, а далее проследует согласно действующему расписанию. На станцию Московка поезд прибудет в 17.06 – по расписанию.

И последнее. С 20 июня по 13 сентября по пятницам, субботам и воскресеньям электропоезд № 6568 Называевская – Омск отправится со станции Называевская в 17:51 (на 1 минуту позже) и прибудет на станцию Омск в 20:21 (на 1 минуту позже).