Пока женщина была на работе, преступники обрабатывали ее взрослую дочь.

Омская полиция ищет преступников, которые похитили все семейные накопления из квартиры 43-летней заведующей кафедрой одного из вузов города. Ущерб составил 586 тыс. рублей.

Правоохранители выяснили, что деньги были похищены в результате «обработки» 24-летней дочери ученого. Девушке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотового оператора. Он рассказал об истечении срока действия договора и предложил два варианта для его продления. Нужно было либо прийти в ближайший офис оператора, либо продиктовать код из СМС-сообщения. Молодая омичка выбрала второй вариант, и это стало роковой ошибкой.

– Вскоре после этого ей пришло сообщение о взломе личного кабинета портала «Госуслуги» с указанием номера «технической поддержки». Затем с ней связались другие злоумышленники, представившиеся специалистами Центрального банка и следственного отдела. Они сообщили, что ее личные данные похищены мошенниками и теперь якобы оформляются кредиты от ее имени для последующего перевода денежных средств на Украину. Чтобы «сохранить сбережения», ей было предложено перевести все имеющиеся дома накопления на так называемый «безопасный счет», – рассказали детали в полиции.

Продолжая общение с мошенниками, девушка взяла деньги родителей и свои сбережения, после чего перевела 586 тыс. рублей на указанные счета. Больше денег она не видела.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».