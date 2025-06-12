Она располагается на плацу старого кадетского корпуса на улице Ленина.

Мэрия Омска планирует предоставить в безвозмездное пользование часовню, расположенную на плацу старого кадетского корпуса на улице Ленина, 26. Часовня посвящена Георгию Победоносцу и сейчас находится в муниципальной собственности.

Новым собственником объекта станет казенное учреждение «Центр учета и содержания собственности Омской области». Организация подведомственна региональному министерству имущественных отношений. Вопрос о передаче часовни будет обсуждаться на ближайшем заседании комитета Омского горсовета по вопросам муниципальной собственности.

Ранее стало известно о дальнейших планах по использованию старого кадетского корпуса. На его базе планируется создание военного учебного заведения.