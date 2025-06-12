Ответ на главный вопрос – зачем спортивная организация лезет в подготовку будущих инженерных кадров – Герман Чистяков так и не сформулировал.

Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков сделал заявление в отношении партнерства хоккейного клуба и технологического лицея, открывающегося в микрорайоне Кузьминки на Левом берегу.

Новое учебное заведение называется «Авангард», клуб начал активно участвовать в его жизни, в том числе найме педагогов, что вызвало критику со стороны родителей будущих учеников. Они опасаются, что спортивная организация будет «рулить» в образовательном учреждении, а места юных жителей микрорайона займут воспитанники хоккейной академии «Авангард». Чистяков уверяет, что клуб не будет лезть в образовательный процесс.

– Мы никаким образом не собираемся, да и не можем влиять на базовые процессы в лицее. Набор в классы, учебные программы и все прочее – дело руководства лицея и министерства образования, – отметил Чистяков. – Мы пришли туда с одной целью – сделать учебу детей, жизнь лицея еще лучше. Помочь решить кадровую проблему с качеством набираемых учителей, подтянуть материальную базу, обеспечить детей красивой, бесплатной формой и дать возможность старшеклассникам смело выбирать профильные направления в дополнительном образовании, чтобы потом практически бесшовно связать свое будущее с работой в востребованных сейчас отраслях. И, конечно, поднять уровень физической культуры. Дети должны заниматься спортом, делать это правильно и регулярно. Мы знаем, как и будем в этом помогать.

Функционер также добавил, что в ближайшем будущем в России прогнозируется большой дефицит инженерных кадров, и цель ХК «Авангард» в этом проекте – «помочь стране и крупным, стратегическим компаниям эту проблему в будущем решить».

С чего спортивная организация вдруг озаботилась подготовкой будущих инженерных кадров, Герман Чистяков сформулировать не смог. Главной целью «Авангарда» как хоккейного клуба является завоевание Кубка Гагарина, на эти цели ежегодно тратится более миллиарда рублей спонсорских средств. При этом после 2021 года, когда «ястребы» взяли долгожданный трофей, команда лишь раз проходила дальше второго раунда плей-офф. Как принято говорить в таких случаях, может, каждый будет заниматься своим делом?