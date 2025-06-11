По законодательству за 10 дней до начала похода нужно сообщить об этом в МЧС.

Для обеспечения безопасности людей и оказания в случае необходимости своевременной квалифицированной помощи следует зарегистрироваться в МЧС. Заявку можно подать, заполнив форму на сайте ведомства. Сведения о планируемом походе будут переданы в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.

– В минувшем году ответственно к своей безопасности отнеслись 42 туристические группы в составе 923 человек. В этом году в Омской области зарегистрировались 16 групп, – рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области Юлия Дойникова. – Как раз сегодня мы завершили контроль турпохода в одном из районов области. Там более 20 человек следовали на велосипедах по открытой местности. Мы постоянно поддерживали связь

Сотрудники МЧС осуществляют надзор за прохождением маршрутов и связываются с туристами на контрольных точках их путешествия.