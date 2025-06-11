Он располагается на территории областной станции юннатов.

В Омске воздух чистый или грязный? Как понять, чем мы дышим? Узнать это помогают специальные посты, которые замеряют состояние атмосферного воздуха.

Как они работают, как устроена система экологического мониторинга в Омске, где граждане могут узнать о текущей экологической ситуации и куда обращаться с жалобами на загрязнителей окружающей среды, рассказали в центре экологического мониторинга и оперативного реагирования минприроды Омской области. Накануне там прошел день открытых дверей.

– Мониторингом атмосферного воздуха в Омской области занимается Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – федеральная структура Росгидромета, у которого имеется 10 стационарных постов. Также в региональном министерстве природных ресурсов и экологии есть своя территориальная сеть наблюдений, немного с другими задачами, но тем не менее пять постов региональных и 10 постов федеральных создают единую сеть. К тому же в нашем распоряжении есть передвижная эколаборатория, – говорит руководитель центра Любовь Савельева.

Сейчас 15 постов установлены в разных функциональных зонах: около транспортных развязок, заводов, мусорных полигонов, в жилом секторе. К сожалению, один из них вскоре будет перемещен – областная станция юных натуралистов на улице Дмитриева, 10 (Левобережье), потребовала убрать пост мониторинга воздуха, который стоял на их территории с 2012 года. Выглядит он как контейнер и много места не занимает, кому помешал – пока неизвестно. Межведомственное общение – министерства образования и минприроды – результатов не дало. «Омск-информ» направил запрос в областное минобразования, чтобы выяснить причины закрытия поста (станция юннатов находится в ведении министерства).

Посты центра экологического мониторинга и оперативного реагирования контролируют 23 показателя, Обь-Иртышское УГМС – 32. Основных контролируемых параметров пять: это оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, аммиак, взвешенные частицы PM2 и РМ10 (цифры – диаметры частиц). УГМС проводят отбор среднемесячных показателей по девяти металлам (хром, цинк, медь, марганец, железо и т. д.), среднегодовых – по ароматическим углеводородам (бензол, этилбензол и т. д.)

– В Омске чаще всего регистрируют превышение сероводорода, мелкодисперсных частиц РН-10, этилбензол, этилмеркаптан, – рассказывает Любовь Савельева. – В районах области причины другие, но главная – тревожные сообщения от жителей о неприятных запахах в воздухе и проблемах с дыханием, например, когда горят леса. Жалуются на запах свалок. География поездок – весь регион: наши специалисты были в Усть-Ишиме, Тевризе, в Таре, Калачинске. Планируем поехать в Одесское – есть сигнал на инкубатор в центре поселка.

Для мониторинга состояния атмосферы в Омской области используют отечественные газоанализаторы – ГАНК. С помощью такого прибора регион вошел в нацпроект «Чистый воздух», ГАНКом намерили превышение ПДК в 400 раз по некоторым параметрам.

Принимают жалобы граждан круглосуточно на дежурный телефон, по ватсапу, письменные. Чаще стали использовать обращения через госуслуги. Как отмечают в центре мониторинга, омичи стали жаловаться реже.

– В 2021 году было 15 тысяч обращений, в 2023-м – 11 тысяч, в прошлом году – пять тысяч, – приводит статистику эксперт отдела охраны атмосферного воздуха центра мониторинга Данил Вайман.

Когда-то, вспоминают в центре, 300 обращений за сутки поступали только от жителей Советского округа, сейчас – Центрального и Октябрьского, больше всего на выбросы от ТЭЦ-5.

– Если идут жалобы, то анализируется ситуация: направление, скорость ветра. Откуда больше всего жалоб идет, и если в том районе, откуда обращаются, нет стационарного поста, то мы выезжаем на автомобиле с передвижной лабораторией, – отмечает Любовь Савельева.

Передвижная лаборатория – это мобильный офис. Сердце его - пробоотборник, в него поступает воздух и попадает в газоанализатор для измерения параметров. Ничего вручную не делается, везде автоматика. Вмешательство человека почти полностью исключено, ему нужно разве что нажать кнопку. Кстати, на замеры приглашают тех, кто обращается в центр мониторинга, если не верится, то можно убедиться во всем самому – это важный момент. В вопросах экологии главное - открытость, прозрачность и достоверность.

Горячая линия по вопросам загрязнения атмосферного воздуха работает круглосуточно по номеру телефона сот. 8-923-685-56-31 (WhatsApp).