Омск-Информ
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·Спорт

Она составит около 200 млн в год.

Стали известны финансовые подробности назначения экс-защитника «Авангарда» и бывшего тренера ярославского «Локомотива» Игоря Никитина в московский ЦСКА. По словам хоккейного обозревателя Артура Хайруллина, общий годовой доход тренерского коллектива во главе с Никитиным достигнет отметки в 200 млн рублей.

– По моей информации, зарплата всего тренерского штаба Игоря Никитина в ЦСКА суммарно составит около 200 миллионов рублей в год, – сообщил Хайруллин.

Помимо самого Никитина, в тренерский штаб ЦСКА войдут еще две легенды омского клуба – бывшие нападающие Антон Курьянов и Александр Попов. Роль Попова пока официально не озвучена. Курьянов будет отвечать за подготовку нападающих.

1474Мария Филимонова
·Спорт

Она составит около 200 млн в год.

Стали известны финансовые подробности назначения экс-защитника «Авангарда» и бывшего тренера ярославского «Локомотива» Игоря Никитина в московский ЦСКА. По словам хоккейного обозревателя Артура Хайруллина, общий годовой доход тренерского коллектива во главе с Никитиным достигнет отметки в 200 млн рублей.

– По моей информации, зарплата всего тренерского штаба Игоря Никитина в ЦСКА суммарно составит около 200 миллионов рублей в год, – сообщил Хайруллин.

Помимо самого Никитина, в тренерский штаб ЦСКА войдут еще две легенды омского клуба – бывшие нападающие Антон Курьянов и Александр Попов. Роль Попова пока официально не озвучена. Курьянов будет отвечать за подготовку нападающих.

1474Мария Филимонова