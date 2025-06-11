Застройщик должен восстановить более 600 зеленых насаждений после сноса деревьев.

Арбитражный суд Омской области рассматривает иск мэрии Омска к строительной компании «Арт Ремстрой», которой предъявлено требование восстановить зеленые насаждения в городе. Мэрии предстоит доказать, что застройщик обязан завершить посадку новых деревьев до конца ноября 2025 года. Информация об иске размещена в системе «Электронное правосудие».

Спор возник из-за неисполнения решения городской комиссии по контролю за зелеными насаждениями, принятого еще в январе 2023 года. Тогда разрешили снести более 200 деревьев для возведения нового крытого бассейна в микрорайоне Московка-2.

Согласно предписаниям властей, строительная организация взяла на себя обязательства по высаживанию 627 молодых деревьев: 201 шаровидной ивы вдоль Сибирского проспекта, 150 берез, 150 сосен на улице Воровского на участке от остановки «Школа-интернат» до 9-й Марьяновской, 70 лиственниц вблизи здания № 8 на улице Светловской, 30 елей, 26 рябин на улице Ярослава Гашека на участке от улицы Машиностроительной до улицы Молодова.

Однако, несмотря на данные гарантии, представители фирмы до сих пор не выполнили установленные требования. Теперь город намерен добиться исполнения обязательств через судебную инстанцию.