На новом геотермальном курорте предусмотрено все для идеального отдыха и оздоровления – бани, бассейны, комфортные модульные домики, точки питания, территория для прогулок.

В наше время термальные курорты – тренд, который появляется во всех городах, стремящихся к развитию, повышению своей привлекательности и улучшению качества жизни горожан. Такие места отдыха пользуются популярностью и зимой, и летом. Они дают возможность вырваться из ежедневной суеты и отдохнуть: это близко, доступно, с хорошим сервисом, теплой и чистой водой, спектром процедур, которые позволяют полноценно восстановиться за короткий промежуток времени. На данный момент термы успешно работают в Саратовской, Свердловской, Челябинской, Красноярской, Ижевской, Новосибирской, Тюменской областях, Краснодарском крае – и это далеко не весь список. Скоро к ним присоединится и Омская область.

«Ачаирские Термы» станут еще одним объектом, входящим в ассоциацию активных предпринимателей «Стройподряд».

Миссия «Ачаирских Терм» – сделать людей счастливыми, здоровыми и спокойными, показать новый уровень отдыха, которого по-настоящему достойны жители Омска и гости нашего региона. А еще напомнить людям о том, что главной ценностью является время и качество их жизни.

«Ачаирские Термы» будут вводиться в эксплуатацию в несколько этапов, итоговый проект включает в себя: бани, бассейны, комфортные модульные домики для проживания, точки питания, территорию для прогулок. Здесь будет все для идеального отдыха, оздоровления и восстановления сил.

В «Ачаирских Термах» предусмотрены разнообразные виды бань и саун. «Русская баня» для любителей классического пара. Эстетика дерева, горячий пар, постепенный прогрев – все, что нужно для полного расслабления. «Финская сауна» для тех, кто любит сухой пар и максимальные температуры. Тем, кто любит мягкий пар и косметические процедуры, по душе придется «Расул». Здесь можно будет постепенно прогреться, нанести на кожу скрабы из натуральных компонентов, попробовать скрабы из морской соли и глиняные маски для увлажнения и питания кожи.

Сердце «Ачаирских Терм» – геотермальный бассейн под открытым небом. Вода в него будет поступать непосредственно из природного источника минеральной воды, который расположен непосредственно на территории.

Температура в бассейне будет комфортной круглый год – и жарким летом, и холодной зимой.

Для посетителей будет работать зона фудкорта, где расположены ресторан и несколько баров. Меню – на любой вкус, от изысканных гастрономических шедевров от шеф-повара до детских и диетических блюд.

Детям здесь тоже будет чем заняться. Для них на территории комплекса предусмотрены игровые и детские площадки.

В «Ачаирских Термах» будет доступен отдых с проживанием. Для гостей на территории комплекса предусмотрены уютные уединенные домики с зоной барбекю, а в ресторане организован шведский стол. Здесь можно будет полноценно отдохнуть в течение нескольких дней. Насладиться природой, подышать свежим воздухом, наполниться энергией и жизненными силами и, конечно, набраться ярких незабываемых впечатлений. Домики будут оборудованы всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха.

– Объект такого уровня, несомненно, повысит туристическую привлекательность нашей области, – рассказали создатели «Ачаирских Терм», – позволит привлечь на отдых гостей из соседних регионов, сформировать об Омске и Омской области положительное впечатление. И конечно, внесет позитивные изменения в жизнь омичей. Это и появление новых современных, комфортных условий досуга, внедрение культуры отдыха, появление доступных процедур для восстановления и снятия стресса, возможность полноценно отдыхать, не уезжая из родного города.

Открытие геотермального комплекса «Ачаирские Термы» запланировано на июль текущего года. Следите за новостями!