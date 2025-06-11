Омск-Информ
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На новом геотермальном курорте предусмотрено все для идеального отдыха и оздоровления – бани, бассейны, комфортные модульные домики, точки питания, территория для прогулок.

В наше время термальные курорты – тренд, который появляется во всех городах, стремящихся к развитию, повышению своей привлекательности и улучшению качества жизни горожан. Такие места отдыха пользуются популярностью и зимой, и летом. Они дают возможность вырваться из ежедневной суеты и отдохнуть: это близко, доступно, с хорошим сервисом, теплой и чистой водой, спектром процедур, которые позволяют полноценно восстановиться за короткий промежуток времени. На данный момент термы успешно работают в Саратовской, Свердловской, Челябинской, Красноярской, Ижевской, Новосибирской, Тюменской областях, Краснодарском крае – и это далеко не весь список. Скоро к ним присоединится и Омская область. 

«Ачаирские Термы» станут еще одним объектом, входящим в ассоциацию активных предпринимателей «Стройподряд».

Миссия «Ачаирских Терм» – сделать людей счастливыми, здоровыми и спокойными, показать новый уровень отдыха, которого по-настоящему достойны жители Омска и гости нашего региона.  А еще напомнить людям о том, что главной ценностью является время и качество их жизни.

«Ачаирские Термы» будут вводиться в эксплуатацию в несколько этапов, итоговый проект включает в себя: бани, бассейны, комфортные модульные домики для проживания, точки питания, территорию для прогулок. Здесь будет все для идеального отдыха, оздоровления и восстановления сил.

В «Ачаирских Термах» предусмотрены разнообразные виды бань и саун. «Русская баня» для любителей классического пара. Эстетика дерева, горячий пар, постепенный прогрев – все, что нужно для полного расслабления. «Финская сауна» для тех, кто любит сухой пар и максимальные температуры. Тем, кто любит мягкий пар и косметические процедуры, по душе придется «Расул». Здесь можно будет постепенно прогреться, нанести на кожу скрабы из натуральных компонентов, попробовать скрабы из морской соли и глиняные маски для увлажнения и питания кожи.

Сердце «Ачаирских Терм» – геотермальный бассейн под открытым небом. Вода в него будет поступать непосредственно из природного источника минеральной воды, который расположен непосредственно на территории.

Температура в бассейне будет комфортной круглый год – и жарким летом, и холодной зимой.  

Для посетителей будет работать зона фудкорта, где расположены ресторан и несколько баров. Меню – на любой вкус, от изысканных гастрономических шедевров от шеф-повара до детских и диетических блюд.

Детям здесь тоже будет чем заняться. Для них на территории комплекса предусмотрены игровые и детские площадки.

В «Ачаирских Термах» будет доступен отдых с проживанием. Для гостей на территории комплекса предусмотрены уютные уединенные домики с зоной барбекю, а в ресторане организован шведский стол. Здесь можно будет полноценно отдохнуть в течение нескольких дней. Насладиться природой, подышать свежим воздухом, наполниться энергией и жизненными силами и, конечно, набраться ярких незабываемых впечатлений. Домики будут оборудованы всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха.

– Объект такого уровня, несомненно, повысит туристическую привлекательность нашей области, – рассказали создатели «Ачаирских Терм», – позволит привлечь на отдых гостей из соседних регионов, сформировать об Омске и Омской области положительное впечатление. И конечно, внесет позитивные изменения в жизнь омичей. Это и появление новых современных, комфортных условий досуга, внедрение культуры отдыха, появление доступных процедур для восстановления и снятия стресса, возможность полноценно отдыхать, не уезжая из родного города.

Открытие геотермального комплекса «Ачаирские Термы» запланировано на июль текущего года. Следите за новостями!

ООО "ГЕОТЕРМЫ", ИНН 5503280032. Реклама

На новом геотермальном курорте предусмотрено все для идеального отдыха и оздоровления – бани, бассейны, комфортные модульные домики, точки питания, территория для прогулок.

В наше время термальные курорты – тренд, который появляется во всех городах, стремящихся к развитию, повышению своей привлекательности и улучшению качества жизни горожан. Такие места отдыха пользуются популярностью и зимой, и летом. Они дают возможность вырваться из ежедневной суеты и отдохнуть: это близко, доступно, с хорошим сервисом, теплой и чистой водой, спектром процедур, которые позволяют полноценно восстановиться за короткий промежуток времени. На данный момент термы успешно работают в Саратовской, Свердловской, Челябинской, Красноярской, Ижевской, Новосибирской, Тюменской областях, Краснодарском крае – и это далеко не весь список. Скоро к ним присоединится и Омская область. 

«Ачаирские Термы» станут еще одним объектом, входящим в ассоциацию активных предпринимателей «Стройподряд».

Миссия «Ачаирских Терм» – сделать людей счастливыми, здоровыми и спокойными, показать новый уровень отдыха, которого по-настоящему достойны жители Омска и гости нашего региона.  А еще напомнить людям о том, что главной ценностью является время и качество их жизни.

«Ачаирские Термы» будут вводиться в эксплуатацию в несколько этапов, итоговый проект включает в себя: бани, бассейны, комфортные модульные домики для проживания, точки питания, территорию для прогулок. Здесь будет все для идеального отдыха, оздоровления и восстановления сил.

В «Ачаирских Термах» предусмотрены разнообразные виды бань и саун. «Русская баня» для любителей классического пара. Эстетика дерева, горячий пар, постепенный прогрев – все, что нужно для полного расслабления. «Финская сауна» для тех, кто любит сухой пар и максимальные температуры. Тем, кто любит мягкий пар и косметические процедуры, по душе придется «Расул». Здесь можно будет постепенно прогреться, нанести на кожу скрабы из натуральных компонентов, попробовать скрабы из морской соли и глиняные маски для увлажнения и питания кожи.

Сердце «Ачаирских Терм» – геотермальный бассейн под открытым небом. Вода в него будет поступать непосредственно из природного источника минеральной воды, который расположен непосредственно на территории.

Температура в бассейне будет комфортной круглый год – и жарким летом, и холодной зимой.  

Для посетителей будет работать зона фудкорта, где расположены ресторан и несколько баров. Меню – на любой вкус, от изысканных гастрономических шедевров от шеф-повара до детских и диетических блюд.

Детям здесь тоже будет чем заняться. Для них на территории комплекса предусмотрены игровые и детские площадки.

В «Ачаирских Термах» будет доступен отдых с проживанием. Для гостей на территории комплекса предусмотрены уютные уединенные домики с зоной барбекю, а в ресторане организован шведский стол. Здесь можно будет полноценно отдохнуть в течение нескольких дней. Насладиться природой, подышать свежим воздухом, наполниться энергией и жизненными силами и, конечно, набраться ярких незабываемых впечатлений. Домики будут оборудованы всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха.

– Объект такого уровня, несомненно, повысит туристическую привлекательность нашей области, – рассказали создатели «Ачаирских Терм», – позволит привлечь на отдых гостей из соседних регионов, сформировать об Омске и Омской области положительное впечатление. И конечно, внесет позитивные изменения в жизнь омичей. Это и появление новых современных, комфортных условий досуга, внедрение культуры отдыха, появление доступных процедур для восстановления и снятия стресса, возможность полноценно отдыхать, не уезжая из родного города.

Открытие геотермального комплекса «Ачаирские Термы» запланировано на июль текущего года. Следите за новостями!

ООО "ГЕОТЕРМЫ", ИНН 5503280032. Реклама