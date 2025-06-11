Серия муралов о подвиге сибиряков, появилась в городах трудовой доблести региона. Генеральным спонсором масштабного проекта стал Сбер.

Сбербанк выступил генеральным спонсором масштабного проекта по созданию серии муралов в 11 городах Сибири, имеющих почетное звание «Город трудовой доблести». Произведения художников-монументалистов уже украсили собой стены знаковых для каждого города зданий в Омске, Барнауле, Кемерове, Красноярске, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке, Прокопьевске, Рубцовске и Томске. Завершают проект муралы в Норильске и Новосибирске.

Проект реализуется в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Через призму искусства он связывает прошлое и настоящее. Центральным элементом каждого мурала стал собирательный образ Сибиряка – героя города, созданного из символов промышленной мощи и повседневного трудового подвига.

– В год 80-летия Победы Сбер в Сибири уделил особое внимание городам трудовой доблести. В 11 сибирских городах, обладающих таким званием, мы создали муралы, посвященные подвигу жителей наших регионов, которые трудились в тяжелые годы Великой Отечественной войны. В этих работах художники отражают прежде всего связь поколений и любовь к Родине. Так мы отдаем дань памяти тем, кто отстоял нашу свободу в те годы, – подчеркнул председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

В Омске мурал появился на здании администрации Советского округа (ул. Красный Путь, 107). В военные годы Омск стал настоящим оплотом тыла: сюда эвакуировали ключевые заводы страны. На предприятии № 166 собирали боевые самолеты Ту-2, Як-7 и Як-9, а завод № 174 выпускал легендарные танки Т-34. Женщины, заменившие ушедших на фронт мужчин, сутками стояли у станков, обеспечивая армию техникой и снарядами.

– Это тот самый случай, когда творчество служит людям. Мурал на здании администрации Советского округа напоминает нам о страницах прошлого Омска – города трудовой доблести и говорит о том, что мы чтим подвиг всех, кто добывал победу и на полях сражений, и в тылу. Очень хорошая инициатива от Сбера, надеюсь, она будет продолжена или трансформируется в новые проекты, – прокомментировал мэр Омска Сергей Шелест.

Серия муралов отражает единство народа, мужество и самоотверженность тружеников тыла, обеспечивших фронт всем необходимым для победы. Проект превращает стены сибирских городов в настоящие страницы живой истории, сохраняющие память о поколении победителей. Каждая композиция уникальна и отражает историю конкретного города, его достижения и героев тех лет.

– Мы благодарим Сбербанк за поддержку проекта и помощь в его согласовании в каждом городе, а это порой было совсем непросто. Надеемся, что этот пример вдохновит и другие компании. Ведь вместе мы можем создавать искусство, которое объединяет, вдохновляет и делает наши города по-настоящему живыми и любимыми, – отметила координатор проекта бюро художников «ТакНадо» Марина Яки.

Добавим, что силами бюро стрит-арт художников «ТакНадо» реализованы все работы проекта, а автором серии муралов является известная художница родом из Новосибирска Марина Ягода.