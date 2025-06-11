Комплексное развитие территории обсуждают главы исполнительной и законодательной власти сибирских регионов.

Сегодня, 11 июня, губернатор Омской области Виталий Хоценко принимает участие в работе Совета межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение», который проходит в Кемерове.

Повестка «Большого» Совета МАСС – обширная. Идет обсуждение вопросов на уровне высших должностных лиц, глав представительных органов регионов Сибири и при участии полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Серышева.

В ходе заседания обсуждается проведение Спартакиады народов Сибири в 2027 году и на перспективу до 2035 года, соревнования этого года стартуют также сегодня. Около 500 спортсменов из 10 регионов в «Кузбасс-арене» покажут свои лучшие качества, в том числе и представители Омской области.

Реализации межрегионального проекта по созданию информационного портала «Большая Сибирь. Вклад в Победу» уделено особое внимание – это интернет-площадка, созданная к 80-летию Великой Победы, ресурс объединяет исторические данные о вкладе сибиряков в разгром фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны. Он представляет собой цифровой архив, где каждый житель может поделиться семейными историями и документами военных лет.

К тому же участники «Большого» Совета МАСС говорили о подготовке к участию в Петербургском международном экономическом форуме. Планируется коллективная экспозиция «Большая Сибирь». ПМЭФ состоится с 18 по 21 июня 2025 года.

– Сегодня вместе с коллегами обсудили ключевые вопросы взаимодействия регионов Сибири – от спортивных и культурных инициатив до участия в ПМЭФ. Омская область активно включена в эти проекты, включая спартакиаду, где наши спортсмены покажут свои лучшие качества, – цитирует пресс-служба губернатора и правительства Омской области Виталия Хоценко.

Добавим, что МАСС – это организация, имеющая давнюю историю, появилась в 1990 году для взаимодействия регионов и помощи в социально-экономическом развитии. Сейчас в нее входит 14 регионов: республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайский, Забайкальский и Красноярский край, Омская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Томская и Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ.