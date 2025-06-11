Администрация города подписала соглашение о сотрудничестве с популярным кикшеринговым сервисом.

Зашедший в этом году в Омск популярный кикшеринговый сервис и администрация города подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого омские студенты-дружинники смогут бесплатно добираться на электросамокатах к местам патрулирования и обратно.

В течение всего лета представители молодежного звена добровольной народной дружины Омска будут работать на крупных массовых мероприятиях, следить за соблюдением общественного порядка. До мест проведения этих событий (в основном это локации в центре города) волонтеры смогут бесплатно ездить на фиолетовых самокатах.

– В этом году Омск получил статус молодежной столицы России, в связи с чем наш город ожидает яркая событийная повестка и крупные мероприятия, безопасность которых будут обеспечивать в том числе и студенты-дружинники. Приятно видеть, что бизнес находит варианты, как поддержать инициативную и неравнодушную молодежь, приносящую пользу нашему городу, – заявил мэр Омска Сергей Шелест. – Знаю, что и сами студенты – участники народной дружины – довольны таким бонусом. В режиме их активной летней занятости это серьезная экономия студенческого бюджета.

Директор Сибирского и Дальневосточного дивизионов сервиса МТС Юрент Антон Униятов отметил, что более 80 % поездок на самокатах совершается по транспортному сценарию и не превышает 14 минут. Это говорит о том, что электросамокаты уже стали частью системы общественного транспорта Омска.

– В ближайшие дни число таких «полезных» поездок станет еще больше – мы решили поддержать волонтеров и предоставить им доступ к сервису, чтобы они могли бесплатно добраться к местам патрулирования, а после – вернуться домой. Мы благодарим администрацию Омска за координацию проекта и будем рады расширять наше сотрудничество во благо горожан, – сказал Униятов.

По случаю заключения соглашения с кикшеринговым сервисом мэр Омска Сергей Шелест решил опробовать электросамокат и впервые в жизни совершил поездку на нем по набережной Оми. Судя по кадрам, глава города остался доволен.