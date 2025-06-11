Во второй половине июня текущего года ВТБ снизит ставки по рыночной ипотеке минимум на 1,5–2 процентных пункта.
Банк ВТБ оперативно отреагировал на июньское снижение ключевой ставки.
– Решение Банка России снизить ключевую ставку стало позитивным сигналом для рынка кредитования физлиц – он начинает постепенное восстановление. Мы намерены снизить ставки по ипотеке во второй половине месяца. Понимая, что они остаются достаточно высокими для заемщиков, фокусируемся, прежде всего, на работе по программам господдержки, которые остаются драйвером рынка, – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.
По его словам, ВТБ взаимодействует с ЦБ РФ и правительством, чтобы сохранить доступность льготной ипотеки для заемщиков и эффективность для всех участников рынка. Банк продолжает активно работать по госпрограммам с учетом их социальной значимости для миллионов россиян. С начала этого года ВТБ уже выдал более 24,6 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму около 137 млрд рублей. Большинство сделок проходит по госпрограммам.
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