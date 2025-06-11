Омск-Информ
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·Общество

Осадков не ожидается.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 11 июня, в Омске и Омской области температура установится в районе +27...+32 °C.
По прогнозу, ожидается малооблачность без существенных осадков. Направление ветра юго-западное, западное, его скорость составит 5–10 м/с.
Атмосферное давление будет слабо падать.
Ранее сообщалось, что на длинных выходных потеплеет до +34 °C.
1231Мария Филимонова
·Общество

Осадков не ожидается.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 11 июня, в Омске и Омской области температура установится в районе +27...+32 °C.
По прогнозу, ожидается малооблачность без существенных осадков. Направление ветра юго-западное, западное, его скорость составит 5–10 м/с.
Атмосферное давление будет слабо падать.
Ранее сообщалось, что на длинных выходных потеплеет до +34 °C.
1231Мария Филимонова