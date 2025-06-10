Омск-Информ
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·Происшествия

Выбросы обнаружены в Кировском районе.

В Обь-Иртышском УГМС сообщили, что вчера, 9 июня, в атмосфере Омска была зафиксирована повышенная концентрация опасного вещества.

Специалисты зафиксировали превышение допустимой нормы содержания сероводорода в воздухе Кировского района, оно достигло полуторакратного уровня предельно допустимых концентраций. В других округах метеорологи выбросов не нашли.

Напомним, что ранее с 9 июня до 8 часов 10 июня на территории города Омска и Омской области ожидались метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявлялся период НМУ первой степени опасности.

·Происшествия

Выбросы обнаружены в Кировском районе.

В Обь-Иртышском УГМС сообщили, что вчера, 9 июня, в атмосфере Омска была зафиксирована повышенная концентрация опасного вещества.

Специалисты зафиксировали превышение допустимой нормы содержания сероводорода в воздухе Кировского района, оно достигло полуторакратного уровня предельно допустимых концентраций. В других округах метеорологи выбросов не нашли.

Напомним, что ранее с 9 июня до 8 часов 10 июня на территории города Омска и Омской области ожидались метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявлялся период НМУ первой степени опасности.