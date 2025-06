В коллекции у него целых три таких сувенира.

Омич выставил на продажу автографы американской поп-певицы Шакиры. Как сообщается на сайте объявлений, владелец оценил каждый такой сувенир в 5 тысяч рублей.

– Профессиональные фотографии 15х20 см. Куплены на концерте, – говорится в объявлении на «Авито»

Автограф омич приобрел во время концерта в Москве в 2011 году. Тогда у Шакиры был мировой тур The Sun Comes Out World Tour.