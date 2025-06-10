Девушка на «омоде» выехала на встречную полосу, спровоцировав цепную аварию.
Сегодня утром, 10 июня, сотрудники полиции зарегистрировали страшное ДТП в Любинском районе Омской области.
Предварительно установлено, что 27-летняя девушка, управлявшая автомобилем марки «Омода», выехала на встречную полосу трассы Тюмень – Омск (563-й километр), вследствие чего произошло четыре столкновения подряд.
Первоначально машина «Омода» врезалась в автомобиль «Хендай», управляемый 54-летним мужчиной. Затем последовали столкновения с транспортными средствами марок «Датсун» и «Вольво».
Следствие трагедии оказалось тяжелым: водитель автомобиля «Датсун», 43-летний мужчина, погиб на месте происшествия. Водитель машины «Омода» была доставлена в больницу.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.