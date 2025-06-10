Яблони украсят территорию у Успенского кафедрального собора и дополнят абрикосовую рощу, которую волонтеры Омского НПЗ высадили год назад.

На Соборной площади в историческом центре Омска появился яблоневый сад. Яблони украсят территорию у Успенского кафедрального собора и дополнят абрикосовую рощу, которую волонтеры Омского НПЗ высадили в 2024 году. Новое зеленое пространство создается по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

– Благоустройство Омска в рамках проекта «Зеленая среда» – результат эффективного партнерства региона, города и бизнеса, где важен вклад каждого. Масштабный проект компании «Газпром нефть» по высадке деревьев действительно меняет облик города. Используется только лучший посадочный материал и тщательный уход, благодаря чему обеспечивается максимальная приживаемость насаждений. Проекты Омского НПЗ по озеленению, включая территорию возле Успенского собора, должны послужить примером для других промышленных предприятий региона, – отметила министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина.

Новая локация – часть проекта «Зеленая среда» программы «Родные города». С 2023 года в Омске по проекту благоустраиваются зеленые общественные пространства около культурных, образовательных, спортивных и других объектов.

– Наши волонтеры за два года создали в центре Омска настоящий фруктовый сад. Цветение яблонь и абрикосовых деревьев будет каждую весну преображать его облик и напоминать о том, что Омск – это солнечный город-сад, – прокомментировала реализацию экологических проектов директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Эковолонтеры не ограничиваются высадкой фруктовых деревьев. Так, в конце мая на территории СибАДИ они высадили газон, клены и злаковые, установили скамейки и освещение. А в 2024 году проект охватил шесть пространств, включая дворик музея «Искусство Омска», территории ОмГПУ и ОмГТУ. Всего было высажено более 2500 деревьев и декоративных растений.

– Для Омского НПЗ экология – ключевой приоритет. Предприятие не только активно участвует в федеральном проекте «Чистый воздух», непрерывно модернизируя производство, но и реализует масштабные социально значимые инициативы. Экологические преобразования не ограничиваются территорией ОНПЗ. В рамках программы «Родные города» мы системно ведем работу по благоустройству городских общественных пространств и высадке деревьев, – подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Добавим, что вместе с волонтерами компании в акциях принимали участие студенты, педагоги вузов, известные спортсмены, представители администраций города и области.