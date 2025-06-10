К туристическому сезону появился новый экскурсионный маршрут, посвященный советской архитектуре Омска.
В новом экскурсионном сезоне для омичей подготовили новый маршрут, который посвящен советской архитектуре города. Подборку зданий сделал архитектор Дмитрий Смирнов – автор монографии «Лучезарный Омск».
Это 17 лучших построек периода 1960–1980 годов, каждая подробно описана, и у каждого объекта есть интересные особенности.
– Подборка «Советский модернизм Омска: от трамплина до ледяной глыбы», составленная архитектором Дмитрием Смирновым, поможет вам пройти по новому маршруту по центру города, – сообщают в Омском союзе архитекторов.
Например, высотка на ул. Красный Путь, 5, с ракетой на фасаде, мимо которой омичи проходят каждый день, – это бывшее здание облисполкома, построенное в 1975 году. Его считают первой высоткой Омска и постройкой в стиле основоположника идей модернизма Ле Корбюзье. Мало кто знает, но здание Регионального центра по связям с общественностью, бывший Дом политпросвещения, должны были украсить скульптура трех большевиков. В 1970-х годах построили СКК им. Блинова, который сейчас находится на реконструкции, – это ледовый каток, построенный по индивидуальному проекту. Он выполнен в виде ледяной глыбы, для авторов хоккей – это спорт, насыщенный эмоциями и острыми моментами.