Стоимость куртки пострадавший оценил в 25 тыс. рублей.

В отдел полиции № 9 УМВД России по Омску поступило сообщение от водителя автобуса № 22 о краже куртки. Водитель оставил куртку на заднем сиденье и ушел доливать охлаждайку. После технического обслуживания он вернулся в к своей работе, а куртка осталась лежать на одном из сидений автобуса. Завершив рейс, мужчина вспомнил об оставленной вещи, однако куртка исчезла. Пропавший предмет гардероба он оценил в 25 тыс. рублей.

В ходе оперативной работы сотрудники полиции проследили маршрут автобуса и зафиксировали момент, когда пассажирка покидает транспорт с курткой в руках. Женщину задержали по месту жительства, на улице Суровцева. Задержанная отрицала свою вину, однако после просмотра записей с камер видеонаблюдения, где ясно видно, как она берет чужую вещь, женщина созналась в краже.

Куртку изъяли и вернули владельцу. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).