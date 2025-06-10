Омск-Информ
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Деньги будут направлены на восстановление дорожной инфраструктуры севера области.

Омская область получит из федерального бюджета около 340 млн рублей на восстановление дорог на севере региона, пострадавших от паводка весной 2024 года, сообщил губернатор Виталий Хоценко

– Еще 417 млн рублей поступит в бюджет Омской области из федеральной казны на возмещение региональных затрат на ликвидацию последствий весеннего половодья 2024 года, – написал глава региона в своем телеграм-канале

Он выразил благодарность президенту страны Владимиру Путину и правительству России за постоянную поддержку Омской области.

·Авто

Деньги будут направлены на восстановление дорожной инфраструктуры севера области.

Омская область получит из федерального бюджета около 340 млн рублей на восстановление дорог на севере региона, пострадавших от паводка весной 2024 года, сообщил губернатор Виталий Хоценко

– Еще 417 млн рублей поступит в бюджет Омской области из федеральной казны на возмещение региональных затрат на ликвидацию последствий весеннего половодья 2024 года, – написал глава региона в своем телеграм-канале

Он выразил благодарность президенту страны Владимиру Путину и правительству России за постоянную поддержку Омской области.