Помощь медиков понадобилась самому несовершеннолетнему водителю.

Вчера, 9 июня, в 4 утра в омскую Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП в Ленинском округе Омска. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на пересечении улиц Моторной и Машиностроительной столкнулись две легковушки: ВАЗ-2110 под управлением 17-летнего юноши и «хендай», которым управляла 21-летняя девушка.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась водителю отечественной машины. При общении с сотрудником ГАИ у водителя ВАЗ-2110 были отмечены признаки опьянения, и ему предложили пройти медицинское освидетельствование. Результаты теста подтвердили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось, автомобиль юноше купила его мать, чтобы тот мог осваивать технические характеристики и учился ремонтировать транспорт.

Против несовершеннолетнего водителя возбуждено административное дело по статье 12.8, часть 3 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления»).